Оприлюднені пропозиції президента до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Опубліковані пропозиції президента Володимира Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Відповідні пропозиції глави держави до законопроєкту № 9534 оприлюднені на сторінці документу на сайті парламенту.

"Не можу погодитися із запропонованим законом підходом, згідно з яким не забезпечується відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - зазначає президент.

Глава держави пропонує Верховній Раді зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але при цьому врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Він пропонує встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій.

При цьому глава держави вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

* військовослужбовцями Державної прикордонної служби України,

* Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,

* Управління державної охорони,

* Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім цього, не відображатимуться декларації:

* співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій,

* поранених,

* полонених,

* миротворців,

* осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

НАЗК вилучає з відкритого доступу такі декларації на підставі письмового подання керівника держоргану, де проводить службу (працює) відповідний суб'єкт декларування.

Згідно з пропозиціями президента, ці винятки не стосуються:

* військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або відряджених на такі посади;

* які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

* які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

* які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Президент також пропонує встановити, що з дня, який настає за днем припинення або скасування воєнного стану, НАЗК забезпечить відкритий доступ до декларацій, що містяться в Єдиному держреєстрі, всім особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (...) не пізніше ніж за 60 днів з дня набрання чинності цим законом", - зазначається також у пропозиціях президента.