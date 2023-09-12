НАЗК закликає застосувати право вето також до закону про видалення даних засуджених за корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує вето президента України на закон про відновлення декларування №9534 і закликає накласти вето на закон щодо видалення даних про осіб, засуджених за корупцію №9587-д.

"Національне агентство наголошує, що відкриття реєстру декларацій публічних службовців має відбутися з урахуванням безпекових питань, пов'язаних з можливими загрозами для військовослужбовців та їхніх родин, а також для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях. Лише в окупованих Маріуполі, Бердянську, Генічеську, Мелітополі зареєстровано понад 17 тис. декларантів (без врахування членів їхніх сімей)", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, НАЗК закликає президента ветувати законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". НАЗК пропонує не вносити зміни до ст. 59 закону України "Про запобігання корупції".

"Ці зміни приховують дані Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, від суспільства. Зокрема, вони передбачають видалення відомостей про понад 10 тис. осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів. Це дозволить таким особам брати участь в закупівлях, що загрожує доброчесності відновлення України та забезпечення потреб ЗСУ, а також потрапляти на державні посади і посади суддів", - наголосили в НАЗК.

Законопроєкт №9587-д був підписаний головою Верховної Ради вранці у вівторок, 12 вересня, і переданий на підпис президенту.