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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про виплати родинам пожежників і поліцейських, що зникли безвісти чи потрапили у полон

21:34 06.09.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

За прийняття відповідного законопроєкту №9638 у другому читанні проголосували 283 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям. Ця норма не поширюється осіб, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця
служби.

Такі виплати вже були передбачені сімʼям полонених військовослужбовців, але на службовців ДСНС та Нацполіції вона не поширювалась.

Також законом пропонується уточнити:

* порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
* порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
* порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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