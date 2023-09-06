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НАЗК звернеться до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт про декларування чиновників

10:51 06.09.2023 |

Право, Політика

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9587-Д про декларування державних службовців, повідомляє НАЗК.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в середу.

Метою НАЗК є повернення законопроєкту, який залишає декларації закритими щонайменше на рік, на повторний розгляд Верховної Ради.

"Перш за все в ухваленому законопроекті підтримано норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - наголошується в повідомленні.

"Законотворці підтримали й зміни, якими буде приховано дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов'язаних з корупцією та корупційних правопорушень", - повідомляють у НАЗК.

В агентстві зазначили, що до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, на сьогодні входять 46 556 осіб. Із них 1 961 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 29 457 - до адміністративної відповідальності, а 15 138 - до кримінальної.

Після внесення змін до ст. 59 законопроєкту орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини.

Зміни до ст. 59 нададуть можливість не враховувати під час призначення на посади суддів, керівні посади в державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини. Оскільки під час призначення на ці та інші важливі посади здійснюється спеціальна перевірка, зокрема на предмет наявності особи в реєстрі.

"Після видалення майже 80% даних реєстру ні президент, ні премʼєр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тис. суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього", - йдеться в заяві НАЗК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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