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Зеленський підписав закон про запровадження 18% податку на доходи онлайн-казино
17:00 31.08.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.
Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) - сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.
У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.
На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після - до 23 000 грн.
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