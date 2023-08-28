Мінцифри сподівається, що парламент прискорить розгляд ліквідації КРАІЛ

Міністерство цифрової трансформації сподівається, що Верховна Рада прискорить питання розгляду законопроєкту №9256, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це Мінцифри повідомило у відповідь на запит LIGA.net.

"Законопроєкт перебуває на розгляді у парламенті. Ми послідовно цифровізуємо державу, і КРАІЛ не є винятком. Зараз наші спільні зусилля зосереджені на впровадженні системи онлайн-моніторингу, онлайн-отримання ліцензій на діяльність та обладнання тощо. Сподіваємося, що після переходу КРАІЛ у "цифру" парламент прискорить розгляд законопроєкту №9256", - йдеться у повідомленні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про необхідність ліквідації КРАІЛ ще у березні 2023 року. За його словами, відмова від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дозволить позбутися людського фактора у видаванні ліцензій гральному бізнесу.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей був зареєстрований 1 травня. На думку Федорова, в разі підтримки документа процес видавання ліцензій стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

"Ми не переможемо корупцію, якщо повністю не автоматизуємо цю сферу і не приберемо з неї людський фактор", - наголосив голова Мінцифри.