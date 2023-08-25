Рада розширить підстави для припинення виплати пенсії

Верховна Рада прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9453 у першому читанні підтримали 259 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ покликаний врегулювати обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами, й окремо для держав колишнього СРСР та російської федерації (для військовослужбовців).

"Зазначене питання потребує додаткового врегулювання у зв'язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами-учасницями СНД. Раніше Пенсійний фонд України та пенсійний фонд РФ обмінювалися документами, якими засвідчувалися тривалість трудового стажу та суми заробітку - зараз такий обмін неможливий", - зазначають автори законопроєкту.

Україна також вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення, через що право на призначення пенсії в Україні втратять громадяни, які набули стаж в інших, крім РФ, державах-учасницях СНД.

Документ передбачає також розширення підстав для припинення виплати пенсії:

* в разі тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії та якщо особу визнано безвісно відсутньою, зниклою безвісти або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

* тим, хто не отримував їх протягом 6 місяців поспіль у відповідних організаціях, або в разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків по відповідних поточних рахунках, а також якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.