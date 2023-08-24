Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала закон про виплати родинам військовослужбовців, що зникли безвісти чи потрапили у полон
15:47 24.08.2023 |
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.
Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за ухвалення документа за основу проголосувалии 335 нардепів.
Зокрема, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям.
Також пропонується:
* уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
* уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
* удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія відправить в Україну зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування
|Про посилення мобілізації та воєнну деокупацію Криму: головні заяви Зеленського
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада затвердила зміни до угоди з Молдовою про залізничний транспорт
|Нафта перейшла до зростання, Brent біля $83,4 за барель
|Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни
|Рада підтримала закон про виплати родинам військовослужбовців, що зникли безвісти чи потрапили у полон
|Вже 15 великих бізнесів долучилися до меморандуму щодо відновлення Криму після деокупації
|Україна через дефіцит електроенергії третій день поспіль бере аварійну допомогу
Бізнес
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ
|Російський «Яндекс» намагається зберегти свій міжнародний бізнес, змінивши його назву
|Як Маск контролює «всю війну в Україні» та спілкується з Путіним. Головне зі статті New Yorker
|Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці