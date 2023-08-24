Рада підтримала закон про виплати родинам військовослужбовців, що зникли безвісти чи потрапили у полон

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за ухвалення документа за основу проголосувалии 335 нардепів.

Зокрема, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям.

Також пропонується:

* уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

* уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

* удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.