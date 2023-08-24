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АНАЛІТИКА

Рада підтримала закон про виплати родинам військовослужбовців, що зникли безвісти чи потрапили у полон

15:47 24.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Як повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за ухвалення документа за основу проголосувалии 335 нардепів.

Зокрема, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям.

Також пропонується:

* уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
* уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
* удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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