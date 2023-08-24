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Рада спростила митне декларування військової техніки під час перетину кордону

23:39 23.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Як ідеться в повідомленні Міністарства фінансів, основні положення законопроєкту передбачають:

* спрощення процедури декларування вантажів підрозділів Збройних Сил України та інших держав шляхом впровадження Форми 302 (документа для митного оформлення військової техніки та інших товарів), яка використовується в країнах-членах ЄС та НАТО;

* звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення і подвійного використання, а також дозволів для переміщення лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення підрозділів ЗСУ під час навчань, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

* звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів під час переміщення через митний кордон України товарів із використанням Форми 302;

* удосконалення міжвідомчої взаємодії між митницею, Міноборони та Держекспортконтролем під час переміщення через кордон товарів на підставі Форми 302 в частині використання механізму "Єдиного вікна".

Законопроєкт розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів Збройних Сил України, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою самою метою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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