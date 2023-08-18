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Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я»
16:41 18.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
Як зазначається в картці відповідного законопроєкту №9354, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 серпня.
Як повідомлялося, ВР ухвалила цей законопроєкт у цілому 14 липня.
Документ передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, які надано йому в постійне користування. Згідно із законопроєктом, буде організовано спеціальну адміністрацію парку-пам'ятки "Межигір'я" у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Межигір'я" - колишня резиденція Януковича в с. Нових Петрівцях (Вишгородський р-н Київської обл.).
Суд заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Він переховується в РФ.
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