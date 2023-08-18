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Законопроєкт про легалізацію порно зареєстрували в Раді
12:55 18.08.2023 |
Законопроєкт, яким пропонується декриміналізувати порнографію, зареєстрували у Верховній Раді.
Про це йдеться на сторінці законопроєкту №9623 на сайті ВРУ.
Наразі супровідні документи до законопроєкту (пояснювальна записка, текст законопроєкту) не опубліковані.
Як раніше писала ЕП, законопроєктом пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу: 301-ої, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а також 302-ої, яка стосується організації "місць розпусти".
Статтю 301 пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх.
За поширення порнографії без згоди особи, яка в ній зображена, пропонується передбачити штраф 17-51 тис грн, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. За збут порнографії неповнолітнім, а також примус до створення порно - штраф 85-170 тис грн або позбавлення волі на три-сім років.
Крім того, автори проєкту пропонують запровадити поняття "екстремальна порнографія", тобто зображення насильницьких дій, статевих актів з тваринами або тілом померлої людини. За виготовлення та поширення таких матеріалів пропонують карати штрафами в розмірі 51-85 тис грн, обмеженням волі на строк три-пʼять років або позбавленням волі на строк до трьох років.
Також у цій статті автори визначають поняття "порнографія". Це матеріали, що зображають особу "в реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або задіяну в реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці або будь-яке зображення статевих органів в сексуальних цілях".
Статтю 302 пропонують виключити взагалі. Попри скасування цієї статті в Кримінальному кодексі, кажуть автори документу, збережеться відповідальність за створення та утримання будинків розпусти, які пов'язані з торгівлею людьми, сутенерством чи втягненням в проституцію. Ці дії караються статтями 149 та 303 відповідно.
Також автори законопроєкту наголошують, що зміни жодним чином не стосуватимуться поширення чи виробництва дитячої порнографії.
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