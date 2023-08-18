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Зеленський підписав Закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який "гарантує прозорий, професійний та доброчесний відбір суддів Конституційного суду".
"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний та доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу", - сказав він у відеозверненні у четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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