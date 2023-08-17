Комітет соцполітики Ради підтримав повернення адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду з 2024 р.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні в середу підтримав ухвалення законопроєкту №9569, згідно з яким запропоновано з 1 січня 2024 року повернути адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) Пенсійному фонду України (ПФУ), повідомляється на сайті комітету в четвер.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його ухвалення надасть змогу збільшити збори ЄСВ і контроль за їхнім цільовим використанням, побудувати єдину сучасну інформаційну систему соцстрахування та значно зменшити адміністративні витрати на неї.

Крім того, комітет підтримав ухвалення пов'язаних законопроєктів №9570-9571 про внесення змін до Податкового кодексу та закону про ЄСВ, що стосується відповідальності за перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду, Фонду обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час проведення перевірок.

У комітеті зазначили, що з моменту запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування функцію адміністрування ЄСВ було покладено на ПФУ, ЄСВ сплачували на рахунки фонду, після чого ці суми розподіляли серед фондів соцстрахування. У березні 2013 року було створено Міністерство доходів і зборів, яке взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ, яка потім перейшла до Державної фіскальної служби.

"Водночас саме під час адміністрування Пенсійним фондом України коефіцієнт збору такого внеску сягав 98-99%", - зазначила голова комітету Галина Третьякова.

Зазначається також, що з 1 січня 2023 року функції Фонду соціального страхування перейшли до Пенсійного фонду.