Рада хоче частково декриміналізувати порнобізнес. Які зміни пропонуються

У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За словами нардепа, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

* порно без згоди (порнопомста, deep fake);

* екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

* порно з дітьми і для дітей.

"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", - наголосив Железняк.

Над текстом проєкту закону працювали правоохоронний комітет, Офіс ефективного регулювання BRDO та громадські організації.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов'язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".

Крім того, ухвалення законопроєкту збільшить податкові надходження та виведе "з тіні" порнобізнес у тій частині, де відбудеться декриміналізація.