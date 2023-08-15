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Рада хоче частково декриміналізувати порнобізнес. Які зміни пропонуються
10:33 15.08.2023 |
У Верховній Раді реєструють законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, які передбачають декриміналізацію порноіндустрії.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За словами нардепа, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:
* порно без згоди (порнопомста, deep fake);
* екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
* порно з дітьми і для дітей.
"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", - наголосив Железняк.
Над текстом проєкту закону працювали правоохоронний комітет, Офіс ефективного регулювання BRDO та громадські організації.
Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено "з метою декриміналізації діянь, пов'язаних з порнографією в частині, що не становить суспільної небезпеки, а також створенням чи утримання місць розпусти і звідництвом, як таких, що не заподіюють істотної шкоди, що посилить захист від втручання в приватне життя".
Крім того, ухвалення законопроєкту збільшить податкові надходження та виведе "з тіні" порнобізнес у тій частині, де відбудеться декриміналізація.
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