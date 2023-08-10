Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українцям дозволять розлучатись під час вагітності. Рада підтримала зміни до Сімейного кодексу

17:33 10.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада підтримала законопроект №5492 та ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.

Як вказано у пояснювальній записці, законопроект має усунути перешкоди у реалізації права на шлюб та права на його розірвання. Окрім цього він спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

Нагадаємо, в Україні не можна було розлучатись в період вагітності дружини та протягом одного року від народження. Метою норми було збереження сім'ї, так як вважалося, що народження дитини може вплинути позитивно на відносини між її батьками.

Однак діяв рядвиключень, при яких розлучення все ж таки надавалось подружжю:

* якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою;
* якщо батьківство щодо дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини;
* коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1194
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9330  0,01 0,03 37,5653  0,01 0,03
EUR 40,6723  0,04 0,10 41,5497  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес