Рада скасувала мито для ввезення рятувальних морських суден та літальних апаратів

Верховна Рада скасувала ввізне мито для морських суден та літальних апаратів, які використовуються виключно для рятувальних операцій.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Так, за відповідні законопроєкти №8139-д та №8176 у другому читанні та в цілому читанні проголосували 296 та 266 нардепів відповідно.

Зокрема, перший документ пропонує внести зміни до Митного кодексу та передбачити звільнення від оподаткування митом морських суден, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту для використання виключно як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.

Водночас другий законопроєкт передбачає внесення відповідних змін до Податкового кодексу та звільнення від оподаткування літальних апаратів, які будуть використовуватися в Україні з рятувальною метою.