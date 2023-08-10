ВР удосконалить систему притягнення до відповідальності чиновників за порушення порядку подання декларацій

Верховна Рада має намір удосконалити систему притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за порушення порядку подання декларацій.

Відповідний законопроєкт №9587-д про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення підтримали в першому читанні 313 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які дають змогу спростити й автоматизувати оформлення матеріалів. Ці зміни реалізуються шляхом надання повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалювати постанови у справах про адміністративні правопорушення без складання протоколу.

Запропоновані зміни унеможливлюють звільнення від адміністративної відповідальності через малозначність під час вчинення правопорушення. Законопроєкт робить зручнішим і доступнішим наявний обсяг прав суб'єкта декларування, оскільки ознайомлення з матеріалами справи, надання пояснень, доказів, клопотань здійснюється через персональний електронний кабінет Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з законопроєктом, якщо особа сплачує штраф на виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою НАЗК, без оскарження, то відомості про таку особу не вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.