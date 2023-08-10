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ВР удосконалить систему притягнення до відповідальності чиновників за порушення порядку подання декларацій
15:33 10.08.2023 |
Верховна Рада має намір удосконалити систему притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за порушення порядку подання декларацій.
Відповідний законопроєкт №9587-д про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення підтримали в першому читанні 313 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які дають змогу спростити й автоматизувати оформлення матеріалів. Ці зміни реалізуються шляхом надання повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалювати постанови у справах про адміністративні правопорушення без складання протоколу.
Запропоновані зміни унеможливлюють звільнення від адміністративної відповідальності через малозначність під час вчинення правопорушення. Законопроєкт робить зручнішим і доступнішим наявний обсяг прав суб'єкта декларування, оскільки ознайомлення з матеріалами справи, надання пояснень, доказів, клопотань здійснюється через персональний електронний кабінет Єдиного державного реєстру декларацій.
Згідно з законопроєктом, якщо особа сплачує штраф на виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою НАЗК, без оскарження, то відомості про таку особу не вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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