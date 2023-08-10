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АНАЛІТИКА

Підсанкційним компаніям доведеться платити податки, попри заблоковані рахунки: закон

14:32 10.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 10 серпня, ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №6529 зі змінами до закону про санкції, повідомив його автор Данило Гетманцев зі Слуги народу.

Законопроєкт передбачає, що санкції більше не поширюватимуться на операції зі сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску та податкового боргу. Відповідно, банки будуть зобов'язані приймати платіжні доручення про сплату податків і зборів, а держава не буде втрачати доходи бюджету.

Також депутати прописали додаткові види обмежень у межах санкцій:

- анулювання ліцензій у сфері виробництва та обігу алкоголю і сигарет;
- відмова/зупинення у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум податків та зборів, єдиного соціального внеску, пені, штрафів;
- відмова в наданні розстрочення податкового боргу чи перенесенні строків сплати розстрочених сум;
- зупинення/відмова в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Підсанкційні компанії не матимуть права перебувати на спрощеній системі оподаткування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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