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АНАЛІТИКА

Рада обмежила продаж сигарет і алкоголю в дьюті-фрі на час воєнного стану

14:14 10.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів", який забороняє продаж цигарок та алкоголю з маркуванням Duty Free на час воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №9315 у другому читанні та в цілому проголосували 276 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із документом, до припинення або скасування воєнного стану в Україні забороняється поміщати у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні сигарет та інших тютюнових виробів.

При цьому законом забороняється продаж магазинами безмитної торгівлі тютюнових виробів одній особі протягом однієї доби в обсязі, що перевищує 50 сигарет або 10 сигар або 20 сигарил (вагою не більше 3 грамів кожна) або 50 грамів тютюну.

Аналогічне обмеження запроваджується на продаж магазинами безмитної торгівлі алкогольних напоїв. Одній особі протягом однієї доби дозволяється продавати не більше 2 літрів алкогольних напоїв із вмістом спирту, що не перевищує 22%, або 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.

За порушення цих обмежень встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від вісімсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 червня.

Як раніше пояснював очільник комітету Данило Гетьманцев, вказаний законопроєкт розробили для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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