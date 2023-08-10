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Рада повернула 18% податку на дохід онлайн-казино
14:09 10.08.2023 |
Верховна Рада запровадила податок з обороту для операторів онлайн казино.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"ВР оподаткувала онлайн казино податком з обороту. Це принесе в бюджет додатково щонайменше 1,5 млрд на рік", - написав депутат.
Відповідна поправка була врахована при ухваленні закону "Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу щодо підтримки діяльності з охорони людського життя на морі відповідно до міжнародних договорів України", який у другому читанні підтримали 266 депутатів.
Перший заступник керівника податкового комітету Ради Ярослав Железняк уточнив, що у законопроєкті враховані поправки, які повертають податок з обороту для онлайнказино на рівні 18%.
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