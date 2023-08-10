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Рада зробила віртуальні активи та цифровий контент об'єктами цивільного права

13:59 10.08.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, згідно з якими віртуальні активи і цифровий контент належать до об'єктів цивільного права і на них поширюються норми регулювання Цивільного кодексу України.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за відповідні законопроєкти №6447 і №6576 на пленарному засіданні 10 серпня віддано 271 і 277 голосів за необхідного мінімуму 226.

Згідно з пояснювальною запискою до першого законопроєкту, запропоновано доповнити ст. ст. 177 і 179-1 Цивільного кодексу. 177 і 179-1 Цивільного кодексу України поняттям "цифрові речі". До цифрових речей належать віртуальні активи, цифровий контент, облікові записи в онлайні, гроші та цінні папери, які існують винятково в цифровій формі.

Окрім визначення кола цифрових речей, у законопроєкті визначено основні постулати правового регулювання майнового обігу цифрових речей та закріплення можливості поширення положень щодо речей матеріального світу на цифрові речі.

Своєю чергою, євроінтеграційним законопроєктом №6576 визначається сфера цивільних правовідносин, виокремлюються суб'єктивні та об'єктивні критерії відповідності цифрового контенту (послуги) умовам укладеного договору, встановлюються правові наслідки ненадання цифрового контенту (послуги) за договором, а також невідповідності контенту (послуги). Крім того, визначаються підстави та правові наслідки відмови від договору, за яким надається цифровий контент (послуга).

Рада зробила віртуальні активи та цифровий контент об&apos;єктами цивільного права
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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