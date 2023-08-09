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З 2024 року адміністрування ЄСВ хочуть передати Пенсійному фонду
17:21 09.08.2023 |
Депутати хочуть змінити систему сплати ЄСВ, перевівши відповідні рахунки до територіальних органів Пенсійного фонду, а подання звітності про нарахування ЄСВ хочуть здійснювати через вебпортал е-послуг ПФУ.
У Верховній Раді зареєстровано відповідні законопроєкти №9569 та №9570.
Як зазначають автори законодавчої ініціативи, ця ідея обумовлена необхідністю покращення ефективності адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
У пояснювальних записках до проєктів заявляється, що метою їх прийняття є:
* покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління;
* запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи;
* посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.
З огляду на це пропонується з 1 січня 2024 року об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України.
Відповідно Пенсійний фонд здійснюватиме:
* взяття на облік страхувальників,
* забезпечення збору та обліку страхових коштів,
* контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати,
* ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.
Сплата єдиного внеску здійснюватиметься на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Серед авторів законодавчої ініціативи - Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та інші народні депутати.
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