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АНАЛІТИКА

З 2024 року адміністрування ЄСВ хочуть передати Пенсійному фонду

17:21 09.08.2023 |

Право

 

Депутати хочуть змінити систему сплати ЄСВ, перевівши відповідні рахунки до територіальних органів Пенсійного фонду, а подання звітності про нарахування ЄСВ хочуть здійснювати через вебпортал е-послуг ПФУ.

У Верховній Раді зареєстровано відповідні законопроєкти №9569 та №9570.

Як зазначають автори законодавчої ініціативи, ця ідея обумовлена необхідністю покращення ефективності адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

У пояснювальних записках до проєктів заявляється, що метою їх прийняття є:

* покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління;
* запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи;
* посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.

З огляду на це пропонується з 1 січня 2024 року об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України.

Відповідно Пенсійний фонд здійснюватиме:

* взяття на облік страхувальників,
* забезпечення збору та обліку страхових коштів,
* контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати,
* ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Сплата єдиного внеску здійснюватиметься на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Серед авторів законодавчої ініціативи - Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та інші народні депутати.

За матеріалами: Економічна правда
 

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