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Рада ухвалила новий закон про державні резерви
17:17 09.08.2023 |
Верховна Рада ухвалила новий закон "Про державні резерви".
Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9079 у другому читанні та в цілому підтримали 255 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроєкту в пояснювальній записці вказано забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.
Законом передбачається удосконалити наступні аспекти:
* розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;
* передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
* законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
* удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
* передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
* пропонується варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб'єктів господарювання;
* передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
* звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;
* створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.
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