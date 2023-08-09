Антимонопольний комітет зможе проводити обшуки: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Прийняття відповідного законопроєкту №5431 у другому читанні та в цілому підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, метою його ухвалення є проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції та вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету, відповідно до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

* удосконалення механізмів контролю за концентраціями суб'єктів господарювання;

* законодавче закріплення механізмів установлення пріоритетів діяльності Комітету;

* визначення на законодавчому рівні порядку проведення перевірок суб'єктів господарювання;

* вдосконалення механізмів звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency);

* запровадження інститутів врегулювання у справах (settlement);

* вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції;

* запровадження солідарної відповідальності відповідачів під час сплати штрафів;

* забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України.

Зокрема, закон значно розширює повноваження АМКУ, фактично наділяючи його функціями органів досудового розслідування.

Так, на підставі судового рішення господарського суду АМКУ під час проведення перевірок зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування (комп'ютерів, серверів, сейфів тощо).

АМКУ зможе копіювати та/або одержувати копії такої інформації, накладати арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, документи, у тому числі їх оригінали, опломбовувати (опечатувати) приміщення.

Водночас при підготовці законопроєкту до другого читання депутата виключили деякі норми. Зокрема, щодо права АМКУ на підставі рішення господарського суду перевіряти місця проживання та інші володіння фізичних осіб, ця норма залишається лише для юридичних осіб.