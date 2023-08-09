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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон щодо спрощення управління багатоквартирними будинками

11:43 09.08.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, спрощення управління полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Серед нововведень, передбачених документом:

* запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування,
* створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно",
* зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,
* ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,
* скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня. Зазначалося, що ухвалення документу дозволить прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та прийняття важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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