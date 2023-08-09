Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон щодо спрощення управління багатоквартирними будинками
11:43 09.08.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, спрощення управління полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.
Серед нововведень, передбачених документом:
* запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування,
* створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно",
* зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,
* ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,
* скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня. Зазначалося, що ухвалення документу дозволить прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та прийняття важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ТОП-НОВИНИ
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
|Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова
|Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Україна експортувала вже понад 2,7 мільйона тонн зернових та зернобобових
|Рада спростила ведення діяльності для малих виборників вина
|З 2024 року адміністрування ЄСВ хочуть передати Пенсійному фонду
|Рада ухвалила новий закон про державні резерви
|Рада розширила пільги для бізнесу у непрацюючому законі про «інвестнянь»
|Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні – Держстат
Бізнес
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів
|Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження