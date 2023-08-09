Кабмін спростив верифікацію переселенців для отримання пенсій та соцвиплат

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 8 серпня, розширив можливості для фізичної верифікації пенсіонерів та переселенців для отримання допомог та виплати пенсій, а також продовжив строк для її проведення до кінця 2023 року.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзвʼязку та в дипломатичному представництві або консульській установі для перебуваючих за кордоном", - написав Мельничук.

Уряд також встановив, що за рішенням уряду органи Пенсійного фонду та соціального захисту населення до кінця 2023 року не припинятимуть виплати пенсій та соціальних виплат тим пенсіонерам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні та не змогли пройти фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку".

Відповідні зміни внесено до постанов N1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках" від 30 серпня 1999 року та N637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" від 5 листопада 2014 року.