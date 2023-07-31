Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні більше не буде селищ міського типу. Рада ухвалила закон

09:44 31.07.2023 |

Право, Україна

 

Верховна рада схвалила так званий законопроект про дерадянізацію. Документ, зокрема, передбачає, що в Україні зникне поняття «селище міського типу».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на порталі ВР.

Відповідно до схваленого 262 народними депутатами законопроекту, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.

Населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів - будуть просто селищами. Всі смт після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села.

До початку російського вторгнення в Україні нараховувалося 885 селищ міського типу.

Ще одним нововведенням цього законопроекту є введення поняття "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців.

В Україні більше не буде селищ міського типу. Рада ухвалила закон

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3242
  0,0658
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0146  0,03 0,08 37,7277  0,07 0,18
EUR 40,9462  0,04 0,10 41,8388  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес