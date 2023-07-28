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Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури

18:23 28.07.2023 |

Право

 

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який спрямований на спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

"Законопроєкт спрямований на спрощення процедури отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж права на користування земельними ділянками для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури для забезпечення покриття населення України звʼязком четвертого покоління та мобільним високошвидкісним інтернетом", - повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєктом, серед іншого, передбачено запровадження механізму отримання земельних ділянок постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж на праві земельного сервітуту, а також розмежування об'єктів будівництва електронних комунікаційних мереж та тимчасових технічних засобів та/або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж з метою прискорення процесу розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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