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Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури
18:23 28.07.2023 |
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який спрямований на спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.
"Законопроєкт спрямований на спрощення процедури отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж права на користування земельними ділянками для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури для забезпечення покриття населення України звʼязком четвертого покоління та мобільним високошвидкісним інтернетом", - повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Проєктом, серед іншого, передбачено запровадження механізму отримання земельних ділянок постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж на праві земельного сервітуту, а також розмежування об'єктів будівництва електронних комунікаційних мереж та тимчасових технічних засобів та/або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж з метою прискорення процесу розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури.
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