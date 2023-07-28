Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який спрямований на спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури.

"Законопроєкт спрямований на спрощення процедури отримання постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж права на користування земельними ділянками для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури для забезпечення покриття населення України звʼязком четвертого покоління та мобільним високошвидкісним інтернетом", - повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєктом, серед іншого, передбачено запровадження механізму отримання земельних ділянок постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж на праві земельного сервітуту, а також розмежування об'єктів будівництва електронних комунікаційних мереж та тимчасових технічних засобів та/або споруд інфраструктури електронних комунікаційних мереж з метою прискорення процесу розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та/або інфраструктури.