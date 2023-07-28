Реформу зарплат держслужбовців ухвалено в першому читанні

Верховна Рада голосами 281 депутата підтримала у першому читанні законопроєкт №8222 про реформу оплати праці держслужбовців.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби (НАДС).

Як обіцяють в НАДС, майбутній закон встановить справедливість при нарахуванні зарплат держслужбовцям.

"Саме несправедливість у нарахуванні заробітних плат в державному секторі, особливо на районному рівні, часто є причиною звільнень. Натомість реформа системи оплати праці державних службовців дозволить припинити маніпуляції із зарплатами, зокрема штучне утримання вакансій, підвищить конкурентність держави на ринку праці й загалом змінить стереотипи стосовно державної служби", - зазначила голова Служби Наталія Алюшина.

* Проєктом передбачається запровадження системи оплати праці на державній службі на основі класифікації посад. Згідно з цією нормою заробітна плата державного службовця враховуватиме:

* кваліфікацію та досвід;

* важливість і складність роботи;

* ступінь відповідальності;

* результативність, ефективність та якість виконання посадових обов'язків;

* визначення розмірів посадових окладів з урахуванням Каталогу типових посад державної служби й критеріїв віднесення до таких посад, співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України.

Передбачено розмежування заробітної плати державного службовця на її:

* сталу складову (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки);

* варіативну складову (премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна, квартальна премія, компенсація за додаткове навантаження за вакантною посадою).

Буде встановлено мінімальний розмір посадового окладу державного службовця на рівні не менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також передбачено обмеження максимального розміру посадового окладу на посадах керівників державних органів п'ятнадцятьма мінімальними розмірами посадового окладу на посадах державної служби.

Надбавки за вислугу років визначені на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу.

Також очікується встановлення грошової допомоги до відпустки у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця.

Крім усього, прийняття законопроєкту дозволить виконати взяті Україною зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Законопроєкт належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС.