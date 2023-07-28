Фінансові новини
- |
- 28.07.23
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реформу зарплат держслужбовців ухвалено в першому читанні
17:47 28.07.2023 |
Верховна Рада голосами 281 депутата підтримала у першому читанні законопроєкт №8222 про реформу оплати праці держслужбовців.
Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби (НАДС).
Як обіцяють в НАДС, майбутній закон встановить справедливість при нарахуванні зарплат держслужбовцям.
"Саме несправедливість у нарахуванні заробітних плат в державному секторі, особливо на районному рівні, часто є причиною звільнень. Натомість реформа системи оплати праці державних службовців дозволить припинити маніпуляції із зарплатами, зокрема штучне утримання вакансій, підвищить конкурентність держави на ринку праці й загалом змінить стереотипи стосовно державної служби", - зазначила голова Служби Наталія Алюшина.
* Проєктом передбачається запровадження системи оплати праці на державній службі на основі класифікації посад. Згідно з цією нормою заробітна плата державного службовця враховуватиме:
* кваліфікацію та досвід;
* важливість і складність роботи;
* ступінь відповідальності;
* результативність, ефективність та якість виконання посадових обов'язків;
* визначення розмірів посадових окладів з урахуванням Каталогу типових посад державної служби й критеріїв віднесення до таких посад, співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України.
Передбачено розмежування заробітної плати державного службовця на її:
* сталу складову (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки);
* варіативну складову (премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна, квартальна премія, компенсація за додаткове навантаження за вакантною посадою).
Буде встановлено мінімальний розмір посадового окладу державного службовця на рівні не менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Також передбачено обмеження максимального розміру посадового окладу на посадах керівників державних органів п'ятнадцятьма мінімальними розмірами посадового окладу на посадах державної служби.
Надбавки за вислугу років визначені на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу.
Також очікується встановлення грошової допомоги до відпустки у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця.
Крім усього, прийняття законопроєкту дозволить виконати взяті Україною зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Законопроєкт належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури
|Кабмін включив пасажирські автобуси та легкові авто в електронну чергу для перетину кордону
|До «Дія.City» зможуть приєднатися компанії, які проєктують чи обслуговують безпілотники
|Уряд збільшив гранти на розвиток переробних підприємств на деокупованих територіях
|Середня мінімальна ціна в новобудовах Києва зросла на третину до довоєнного показника - «ЛУН»
|Реформу зарплат держслужбовців ухвалено в першому читанні
Бізнес
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
|У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter