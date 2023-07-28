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Зеленський підписав закон про святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників - 1 жовтня, а Дня державності - 15 липня

16:13 28.07.2023 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №9431, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 28 липня.

Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України - на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, наразі це 14 жовтня), а щодо Різдва Христового в Україні законодавчо закріплено єдину дату святкування - 25 грудня.

Як повідомлялося, президент Зеленський 28 червня вніс до парламенту законопроєкт №9431 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", а 14 липня парламентарії підтримали ухвалення цього документа в цілому 241 голосом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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