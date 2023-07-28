Фінансові новини
- |
- 28.07.23
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників - 1 жовтня, а Дня державності - 15 липня
16:13 28.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового.
Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №9431, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 28 липня.
Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України - на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, наразі це 14 жовтня), а щодо Різдва Христового в Україні законодавчо закріплено єдину дату святкування - 25 грудня.
Як повідомлялося, президент Зеленський 28 червня вніс до парламенту законопроєкт №9431 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", а 14 липня парламентарії підтримали ухвалення цього документа в цілому 241 голосом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури
|Кабмін включив пасажирські автобуси та легкові авто в електронну чергу для перетину кордону
|До «Дія.City» зможуть приєднатися компанії, які проєктують чи обслуговують безпілотники
|Уряд збільшив гранти на розвиток переробних підприємств на деокупованих територіях
|Середня мінімальна ціна в новобудовах Києва зросла на третину до довоєнного показника - «ЛУН»
|Реформу зарплат держслужбовців ухвалено в першому читанні
Бізнес
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
|У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter