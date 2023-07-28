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АНАЛІТИКА

Рада спростить митне декларування військової техніки при транскордонному переміщенні

14:22 28.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 9402 "Про внесення змін до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що законопроєкт розробили для спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав - членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою ж метою.

Проєкт закону передбачає:

* запровадити спрощену процедуру декларування військової техніки та інших товарів, аналогічну існуючій у міжнародній практиці при тимчасовому вивезенні/ввезенні, реімпорті, реекспорті, а також транзиті територією України військової техніки та іншого майна;

* делегувати повноваження уряду та Міністерству фінансів щодо затвердження національної (української) Форми 302 та порядку заповнення цієї форми відповідно;

* делегувати повноваження Мінфіну щодо затвердження порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням Форми 302.

Також пропонується внести зміни до деяких законів у частині спрощення процедури переміщення через кордон України товарів з використанням Форми 302, а саме звільнення від отримання дозволів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, зокрема, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів.

Як наголошують у Мінфіні, до набуття повноправного членства України в НАТО ухвалення законопроєкту створить передумови для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод з конкретними державами про використання українських Форм 302, що оформлюватимуться для підрозділів ЗСУ, які направляються до таких держав, зокрема, на навчання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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