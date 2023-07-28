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ВР звільнила від ПДВ низку товарів для потреб оборони
13:38 28.07.2023 |
Верховна Рада звільнила від податку на додану вартість (ПДВ) низку товарів, які надходять на територію України для потреб безпеки і оборони.
За відповідний законопроєкт №9467 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу, що стосуються особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони, в цілому проголосували 294 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.
Законопроєкт звільняє від ПДВ тепловізорні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення і далекоміри, які ввозять на митну територію України.Як зазначив Железняк, на етапі підготовки до текстів законопроектів також додали антидронові рушниці.
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