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Рада на вимогу МВФ обмежила державні гарантії та спонтанні зміни до бюджету
17:59 27.07.2023 |
Насамперед йдеться про відновлення дії ст. 52 Бюджетного кодексу про порядок внесення змін до закону про державний бюджет України. Він забороняє внесення змін до держбюджету без погодження з Міністерством фінансів.
Депутати залишили виняток лише для перегляду видатків сектору безпеки й оборони.
Також на законодавчому рівні повертається середньострокове бюджетне планування. Для цього депутати відновили дію ст. 33 про складання та схвалення Бюджетної декларації, яку призупинили ще у 2020 році через пандемію коронавірусу.
Ще одне важливе положення законопроєкту передбачає відновлення ліміту держгарантій.
Депутати встановили, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій в розмірі 3% від доходів загального фонду держбюджету можна перевищувати лише в тому випадку, якщо вони надаються на підставі міжнародних договорів України.
Виняток з правила встановили з метою підтримки проєктів, що фінансуватимуться міжнародними організаціями та урядами інших країн, включно з проєктами відновлення та відбудови. Питання таких гарантій обумовлюватимуться в законах про державний бюджет на конкретний рік за погодженням з МВФ.
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