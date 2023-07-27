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АНАЛІТИКА

Рада на вимогу МВФ обмежила державні гарантії та спонтанні зміни до бюджету

17:59 27.07.2023 |

Право

 
Верховна Рада на засіданні в четвер ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №9346-1д про внесення змін до Бюджетного кодексу, на яких наполягав Міжнародний валютний фонд. Його підтримали 249 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Насамперед йдеться про відновлення дії ст. 52 Бюджетного кодексу про порядок внесення змін до закону про державний бюджет України. Він забороняє внесення змін до держбюджету без погодження з Міністерством фінансів.

Депутати залишили виняток лише для перегляду видатків сектору безпеки й оборони.

Також на законодавчому рівні повертається середньострокове бюджетне планування. Для цього депутати відновили дію ст. 33 про складання та схвалення Бюджетної декларації, яку призупинили ще у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Ще одне важливе положення законопроєкту передбачає відновлення ліміту держгарантій.

Депутати встановили, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій в розмірі 3% від доходів загального фонду держбюджету можна перевищувати лише в тому випадку, якщо вони надаються на підставі міжнародних договорів України.

Виняток з правила встановили з метою підтримки проєктів, що фінансуватимуться міжнародними організаціями та урядами інших країн, включно з проєктами відновлення та відбудови. Питання таких гарантій обумовлюватимуться в законах про державний бюджет на конкретний рік за погодженням з МВФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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