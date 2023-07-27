Президент підписав закон про спрощення процедури банкрутства на період воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає спрощення процедури банкрутства для бізнесу на період дії воєнного стану.

Згідно з картою законопроєкту №7442 про внесення змін до Кодексу України щодо процедур банкрутства, документ із підписом Зеленського повернуто до парламенту в середу, 26 липня.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, закон, зокрема, передбачає, що в період дії воєнного стану та протягом шести місяців із дня його скасування збори і комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно, а господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань.

Запропоновано також зупиняти нарахування відсотків на зобов'язання боржника перед кредиторами, реструктуризованими відповідно до плану санації або плану реструктуризації боргів.

"Справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду", - написав Железняк.

Згідно з картою законопроєкту №7442 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо застосування процедур банкрутства в період дії воєнного стану", його зареєстровано у Верховній Раді 7 червня 2022 року, ухвалено парламентом у цілому 13 липня 2023 року, 229-ма голосами народних депутатів.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.