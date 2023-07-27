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ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо управління землями держпідприємств
15:40 27.07.2023 |
Верховна Рада схвалила законопроєкт №7588 щодо управління землями державних підприємств у другому читанні.
Відповідне рішення в четвер на засіданні ВРУ підтримали 258 народних депутатів, повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки Ярослав Железняк у телеграмі.
"В тому числі тут нарешті урегульоване питання земель аграрної академії наук і інших державних земель, які тепер будуть прозоро здавати у оренду на Prozorro.Продажі", - написав він.
Раніше Железняк повідомляв, що на засіданні в середу від народних депутатів лунало багато зауважень і поправок до законопроєкту, а також точилася жвава дискусія щодо доцільності розгляду поправок щодо управління землями держпідприємств за наявності в залі 226 народних депутатів. Ухвалення рішення щодо законопроєкту було перенесено.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, ефективність використання земель сільгосппризначення в державній власності є незадовільною. Виручка держпідприємств галузі сільського, лісового та рибного господарства за підсумками 2020 року становила лише 3,3% від загальної виручки підприємств держсектору, тоді як у постійному користуванні держпідприємств перебували приблизно 3,2 млн га с/г земель, або приблизно 7,5% від загальної площі земділянок сільгосппризначення в Україні.
Для усунення такої неефективності землекористування держпідприємствами законопроєкт №7588 пропонує перетворити державні комерційні підприємства, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею не менш як 100 га, у ТОВ із подальшим переданням їм відповідних земельних ділянок в оренду.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, такий захід дасть змогу уникнути незаконної оренди землі, що перебуває в держвласності, іншими юрособами, які не сплачують із таких договорів податків.
Для боротьби із суборендою землі в держвласності законопроєкт пропонує встановити заборону на передання земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування для ведення товарного сільгоспвиробництва.
Крім того, законопроєкт №7588 пропонує:
- надати Кабінету Міністрів право визначати та ухвалювати рішення про передання цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками с/г призначення;
- визначити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками держпідприємства, що перетворюється на юридичну особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди земділянки терміном на 50 років;
- дозволити введення інших юросіб у суборенду землі, що перебуває в держвласності, тільки після проведення земельних аукціонів;
- визначити порядок переоформлення права довічного успадкованого володіння землею, права постійного користування земельною ділянкою на право оренди землі або викуп таких земельних ділянок.
Авторами законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голови аграрного та економічного парламентських комітетів Олександр Гайду та Дмитро Наталуха.
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