ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо управління землями держпідприємств

Верховна Рада схвалила законопроєкт №7588 щодо управління землями державних підприємств у другому читанні.

Відповідне рішення в четвер на засіданні ВРУ підтримали 258 народних депутатів, повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки Ярослав Железняк у телеграмі.

"В тому числі тут нарешті урегульоване питання земель аграрної академії наук і інших державних земель, які тепер будуть прозоро здавати у оренду на Prozorro.Продажі", - написав він.

Раніше Железняк повідомляв, що на засіданні в середу від народних депутатів лунало багато зауважень і поправок до законопроєкту, а також точилася жвава дискусія щодо доцільності розгляду поправок щодо управління землями держпідприємств за наявності в залі 226 народних депутатів. Ухвалення рішення щодо законопроєкту було перенесено.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ефективність використання земель сільгосппризначення в державній власності є незадовільною. Виручка держпідприємств галузі сільського, лісового та рибного господарства за підсумками 2020 року становила лише 3,3% від загальної виручки підприємств держсектору, тоді як у постійному користуванні держпідприємств перебували приблизно 3,2 млн га с/г земель, або приблизно 7,5% від загальної площі земділянок сільгосппризначення в Україні.

Для усунення такої неефективності землекористування держпідприємствами законопроєкт №7588 пропонує перетворити державні комерційні підприємства, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею не менш як 100 га, у ТОВ із подальшим переданням їм відповідних земельних ділянок в оренду.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, такий захід дасть змогу уникнути незаконної оренди землі, що перебуває в держвласності, іншими юрособами, які не сплачують із таких договорів податків.

Для боротьби із суборендою землі в держвласності законопроєкт пропонує встановити заборону на передання земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування для ведення товарного сільгоспвиробництва.

Крім того, законопроєкт №7588 пропонує:

- надати Кабінету Міністрів право визначати та ухвалювати рішення про передання цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками с/г призначення;

- визначити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками держпідприємства, що перетворюється на юридичну особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди земділянки терміном на 50 років;

- дозволити введення інших юросіб у суборенду землі, що перебуває в держвласності, тільки після проведення земельних аукціонів;

- визначити порядок переоформлення права довічного успадкованого володіння землею, права постійного користування земельною ділянкою на право оренди землі або викуп таких земельних ділянок.

Авторами законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голови аграрного та економічного парламентських комітетів Олександр Гайду та Дмитро Наталуха.