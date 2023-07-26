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Кабмін схвалив проєкт закону, що вдосконалює порядок отримання та поводження з вогнепальною зброєю

16:28 25.07.2023 |

Право

 

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 25 липня, схвалив проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю", повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Законопроєктом, серед іншого, пропонується визначити вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню, а також заборонити передачу цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Законопроєкт також передбачає заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних Міністерства внутрішніх справ України, або які не задекларовані в органах Національної поліції України, на території, де не ведуться активні бойові дії тощо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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