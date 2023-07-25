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Україна перейде з паперових на електронні акцизні марки: Зеленський підписав закон
10:41 25.07.2023 |
Президент Володимир Зеленський 24 липня підписав ухвалений у червні закон про відмову від паперових акцизних марок - їх з 2026 року замінять електронні марки у вигляді квадратного штрихкоду DataMatrix. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"Законопроєкт про електронну акцизну марку, незважаючи на шалену протидію чорного ринку став законом. Законопроєкт переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборить тінь", - відреагував на підписання закону його автор Данило Гетманцев.
"Законопроєкт про електронну акцизну марку, незважаючи на шалену протидію чорного ринку став законом. Законопроєкт переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборить тінь", - відреагував на підписання закону його автор Данило Гетманцев.
Електронна марка буде унікальним ідентифікатором, який можна буде відстежувати через електронну систему обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Депутати доручили Кабінету міністрів забезпечити її запуск в тестовому режимі не пізніше 1 березня 2025 року.
Завдяки електронним маркам споживачі зможуть самостійно пересвідчитися, що купують не контрафакт. Для цього марку можна буде просканувати через застосунок "Дія".
Товари з паперовими марками можна буде продавати не довше ніж півтора року з дня надання закону чинності.
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