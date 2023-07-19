Комітет Ради підтримує декларування військової техніки та товарів за стандартами НАТО та ЄС

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт N9402 про уніфікацію до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Законопроєкт розроблено з метою реалізації взятого Україною стратегічного курсу, закріпленого у Конституції України, на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Такі стратегічні цілі потребують необхідності, зокрема, у підвищенні професійного рівня та оперативних спроможностей Збройних Сил України», - зазначив він.

Гетманцев уточнив, що документ передбачає впровадження в національне митне законодавство положень щодо застосування Форми 302, яка використовується для переміщення військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО.

Законопроєктом пропонується дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи.

Крім того, документ закладає передумови для підготовки та підписання міжнародних угод про використання в державах-членах ЄС та НАТО Форм 302, що оформлюватимуться безпосередньо на території України для підрозділів ЗСУ, які направляються до таких держав.

Також пропонується скасувати процедуру подання окремих дозвільних документів та проходження заходів офіційного контролю під час оформлення військової техніки та інших товарів підрозділів ЗСУ, які направляються до інших держав та переміщуватимуться за Формою 302.

Як повідомлялось, Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.