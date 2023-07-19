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АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free

13:47 19.07.2023 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 9315 про заборону продажу цигарок у Duty Free.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"До другого читання текст закону включає повну заборону на продаж цигарок до кінця війни. І вітчизняного виробництва і іноземного", - зазначив він.

Як нагадав нардеп, під час роботи ТСК була виявлена масштабна схема фіктивних продажів цигарок через магазини Duty Free - Коли на один чек в середньому продавали по 35 пачок цигарок. За даним Kantar, частка Duty Free на ринку цигарок становить 10,8%. Тобто кожна друга нелегальна пачка пройшла через цю схему, пояснив Железняк.

"Як тільки ситуація після ТСК набрала розголосу, то одразу продажі на чек впали в 2-3 рази або на 1 млн пачок в місяць", - додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у Duty Free 10 червня.

Як раніше пояснював очільник комітету Данило Гетьманцев, вказаний законопроєкт розробили для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Документ пропонує на період до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, заборонити поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них вироблених в Україні товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД.

Також проєктом закону пропонується заборонити продаж в Duty Free за однією розрахунковою операцією в обсязі, що перевищує 40 сигарет, або 10 сигар чи 20 сигарил , а також встановити адміністративну відповідальність за порушення такої заборони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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