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АНАЛІТИКА

В Україні офіцерське звання можна буде отримати без вищої освіти. Підписано закон

08:56 19.07.2023 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8339, який на час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Даний закон дозволить під час воєнного стану призначати осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання. Однак для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менше пів року.

Особа, яка претендує на офіцерське звання не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Зауважимо, що до цього, щоб здобути офіцерське звання необхідно було мати військову освіту, здобуту в профільному закладі вищої освіти. Навчатись треба було щонайменше 4 роки у бакалавраті та півтора роки магістратурі.

Був і простіший варіант - необхідно було навчатись два роки на військовій кафедрі при закладі вищої освіти. Згодом такий випускник міг підписувати офіцерський контракт зі Збройними силами України.

Також військові, які отримали звання офіцера через свій бойовий досвід, але не мають відповідної освіти, повинні будуть упродовж пів року після закінчення воєнного стану пройти курс військової підготовки за своїм напрямом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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