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Раді пропонують законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини

10:00 17.07.2023 |

Право, Політика

 

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини.

Відповідний законопроєкт № 9495 зареєстровано в парламенті 13 липня.

Документ пропонує внести зміни до закону "Про охорону дитинства", якими передбачити визначення депортованої та примусово переміщеної дитини, а також порядок повернення їх на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Реінтеграція та адаптація депортованих і примусово переміщених дітей при цьому визначатимуться Кабінетом міністрів України.

Згідно із законопроєктом, депортація дитини - це протизаконне (незаконне) переміщення, із застосуванням насильства або без нього, державою, визнаною державою-агресором, дитини шляхом виселення та/або інших дій, зокрема за відсутності усвідомленої думки дитини та її законних представників стосовно її переміщення з території України, на якій вона законно перебуває, на територію держави-агресора чи на територію її союзників за відсутності підстав, передбачених законами України і допустимих міжнародним правом, а також за відсутності підстав для примусового переміщення дитини, що не суперечать міжнародному законодавству.

А під примусовим переміщенням дітей нардепи пропонують розуміти переміщення державою-агресором дитини, яка на законних підставах перебуває на території України, шляхом виселення, переселення та/або інших дій із застосуванням насильства або без нього, зокрема за відсутності усвідомленого вибору дитини та її законних представників щодо її переміщення в межах тимчасово окупованих територій України за відсутності підстав.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили з різних фракцій і груп, зокрема, Тетяна Скрипка, Євгенія Кравчук (обидві зі "Слуги народу"), Ірина Констанкевич ("За майбутнє"), Володимир В'ятрович, Ростислав Павленко ("Європейська солідарність").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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