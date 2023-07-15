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Рада спростила реєстрацію філій іноземних компаній в Україні
23:38 14.07.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави".
Прийняття відповідного законопроєкту №482 у другому читанні та в цілому підтримали 254 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, необхідність прийняття документа зумовлена тим, що в Україні наразі залишаються недостатньо врегульованими питання створення, припинення та діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (у вигляді представництв або філій).
Зокрема, не визначений правовий статус відокремлених підрозділів такої юридичної особи, ускладнено реєстраційні та адміністративні процедури, немає реєстру з відомостями про відокремлені підрозділи таких юросіб, завищена плата за їх реєстрацію тощо.
"Зазначена ситуація призводить до створення корупційних факторів у діяльності відповідних державних органів влади та погіршення інвестиційного клімату в Україні", - констатують автори законопроєкту.
Для вирішення цієї проблеми закон передбачає:
* запровадження відкритої, прозорої, та швидкої процедури державної реєстрації;
* спрощення ведення бізнесу через усунення прогалин у законодавчому визначенні їх правового статусу;
* запровадження ефективної і максимально швидкої та необтяжливої процедури припинення їх діяльності;
* усунення корупційної складової у сфері надання адміністративних послуг;
* наближення законодавства України до європейських стандартів;
* полегшення здійснення іноземних інвестицій в Україну та загальне покращення привабливості українського ринку, захисту інтересів інвестора;
* імплементацію положень Директиви (ЄС) 2017/1132 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються деяких аспектів корпоративного права (Кодифікація), зокрема, щодо правил розкриття інформації, які застосовуються до філій компаній з інших держав-членів, шляхом внесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відкриття її для загального доступу.
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