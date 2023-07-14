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Рада запровадила штрафи за правопорушення під час укладення та виконання колективних договорів
15:52 14.07.2023 |
Верховна Рада посилила відповідальність у сфері колективно-договірної діяльності в Україні та передбачила штрафи за правопорушення під час укладення та виконання колективних угод і договорів.
Ухвалення відповідного євроінтеграційного законопроєкту №7629 у цілому підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Відповідно до закону, ухилення осіб, які представляють роботодавців або профспілки, від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективної угоди, договору, умисне порушення встановленого законодавством терміну проведення консультацій щодо початку колективних переговорів тягне за собою накладення штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 170-850 грн.
Штрафу не застосовуватимуть щодо осіб, які представляють роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 25 осіб, і профспілки, що представляють їх інтереси.
Порушення або невиконання зобов'язань за колективною угодою, договором особами, які представляють роботодавців або профспілки, зможе тягнути за собою штраф у 50-100 НМДГ (850-1700 грн).
Водночас штраф за ненадання ними інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних угод, становитиме від п'яти до десяти НМДГ (85-170 грн). Аналогічний розмір штрафу передбачається в разі ненадання особами, які представляють роботодавця, працівникові інформації про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень.
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