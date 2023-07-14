Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про вдосконалення цивільного захисту

Верховна Рада має намір удосконалити законодавство щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

За відповідний законопроєкт №9274 "Про внесення змін до законодавчих актів щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" у першому читанні проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомила в телеграмі співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт визначає повноваження державних органів у сфері цивільного захисту: органів судової влади, Служби безпеки України, а також уточнює завдання для єдиної державної системи цивільного захисту в особливий період.

Документ також удосконалить управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізує норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту. Законопроєкт також уточнює завдання з підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення та забезпечення пожежної і техногенної безпеки.

Крім цього, законопроєктом пропонується унормувати порядок забезпечення охорони життя і здоров'я людей у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах. Згідно з пропонованими змінами до Водного кодексу, забезпечення охорони життя і здоров'я громадян у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах покладається на орендаря водного об'єкта, якщо це обумовлено договором оренди, а також на керівництво суб'єкта господарювання, а щодо фізичних осіб-підприємців - особисто. Законопроєкт передбачає і відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів і підрозділів ДСНС.