Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховна Рада підтримала в першому читанні закон про вдосконалення цивільного захисту
14:08 14.07.2023 |
Верховна Рада має намір удосконалити законодавство щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.
За відповідний законопроєкт №9274 "Про внесення змін до законодавчих актів щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту, удосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" у першому читанні проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомила в телеграмі співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт визначає повноваження державних органів у сфері цивільного захисту: органів судової влади, Служби безпеки України, а також уточнює завдання для єдиної державної системи цивільного захисту в особливий період.
Документ також удосконалить управління єдиної державної системи цивільного захисту, деталізує норми створення фонду захисних споруд цивільного захисту, організації та проведення евакуації, заходів хімічного та радіаційного захисту. Законопроєкт також уточнює завдання з підготовки органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення та забезпечення пожежної і техногенної безпеки.
Крім цього, законопроєктом пропонується унормувати порядок забезпечення охорони життя і здоров'я людей у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах. Згідно з пропонованими змінами до Водного кодексу, забезпечення охорони життя і здоров'я громадян у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах покладається на орендаря водного об'єкта, якщо це обумовлено договором оренди, а також на керівництво суб'єкта господарювання, а щодо фізичних осіб-підприємців - особисто. Законопроєкт передбачає і відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів і підрозділів ДСНС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
ТОП-НОВИНИ
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд
|Україна вже має третину фінансування на швидке відновлення: у Мінфіні кажуть - «лише третину»
|Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої
|Рада запровадила штрафи за правопорушення під час укладення та виконання колективних договорів
|В Україні вже зібрали понад 2,1 мільйона тонн зерна нового врожаю
|Україна торік експортувала вино у 49 країн
Бізнес
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій