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АНАЛІТИКА

Рада зрівняла визначення країни походження товару з Митним кодексом ЄС

14:05 14.07.2023 |

Право

 

Рада внесла зміни до Митного кодексу України щодо порядку визначення країни походження товару відповідно до Митного кодексу Євросоюзу та щодо забезпечення реалізації угод України про вільну торгівлю.

Відповідний законопроєкт №5353-д підтримали в цілому в п'ятницю 259 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, документ було розроблено відповідно до вимог додатка "Наближення митного законодавства" до угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо визначення непреференційного походження під час імпорту/експорту до України товарів.

Очікується, що його ухвалення сприятиме спрощенню експортно-імпортних операцій та їхньому адмініструванню шляхом впровадження альтернативних правил преференційного походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. Це також надасть змогу імпортувати ширший перелік українських товарів до країн ЄС та товари з цих країн до України за максимально низькими ставками мита або без нього.

Також встановлено вимоги до операцій з такими товарами та наведено перелік документів, необхідних підприємствам для підтвердження перебування товарів під митним контролем у країнах транзиту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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