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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила нове законодавство про кредитні спілки

13:44 14.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про кредитні спілки".

Прийняття відповідного законопроєкту №5125 у другому читанні та в цілому підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, чинний закон "Про кредитні спілки" було ухвалено близько 20 років тому і його положення не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури, а закладені підходи до регулювання потребують модернізації. Крім того, новий закон привести чинні норми у відповідність до того, що з липня 2020 року регулювання небанківського ринку передано Національного банку України.

Положення цього закону мають врегулювати всі етапи діяльності кредитних спілок: від створення та ліцензування до здійснення діяльності (зокрема членство та оформлення внесків до спілки), від системи управління до нагляду за їх діяльністю та виходом з ринку.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у червні 2021 року, відтоді голосування за нього у другому читанні неодноразово переносили.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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