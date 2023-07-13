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Рада спростить укладання угод про розподіл продукції для збільшення видобутку нафти та газу
19:39 13.07.2023 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі".
Прийняття відповідного законопроєкту №4344 у першому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, документ має на меті "удосконалення нормативно-правового регулювання порядку укладення угод про розподіл продукції шляхом усунення низки законодавчих прогалин та бар'єрів, підвищення прозорості галузі".
Задля цього проєктом закону пропонується:
* передбачити відкритість та публічність роботи Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції шляхом онлайн-трансляції її засідань;
* переглянути перелік умов для проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції;
* виключити можливість укладення угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу для ділянок із незначними запасами;
* збільшити строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі з одного до трьох місяців для суходолу, та шести місяців - для шельфу;
* вдосконалити критерії та порядок їх застосування для визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції;
* надати можливість використання під час проведення експертизи та оцінки запасів корисних копалин міжнародних стандартів;
* скасувати необхідність передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, тощо.
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