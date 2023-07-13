Рада дозволила жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів

Верховна Рада надала право жінкам, які працюють, у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9271 в цілому підтримали 267 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно з документом, можна буде також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна її тривалість не зміниться. Наприклад, жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів і 106 днів - після, а загальна тривалість відпустки залишиться незмінною - 126 днів.

У разі якщо жінка не хоче розпочинати цю відпустку пізніше або ж є медичні протипоказання, законопроєкт передбачає можливість залишити чинним нинішній "стандартний" розподіл днів відпустки до та після пологів.

Як очікується, такий підхід сприятиме врахуванню позиції та інтересів жінок, вагітність яких протікає без ускладнень і які хочуть продовжувати реалізовувати своє право на працю та присвячувати свій час професійному розвитку до пологів, а після народження дитини мати більше часу для її відновлення.

В Україні наразі гарантовано обов'язкову оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, момент початку та завершення якої визначено на законодавчому рівні та відраховується з дати пологів. Тобто жінки не мають можливості змінити дату її початку з огляду на свій медичний стан і самопочуття. Крім того, якщо жінка не використала частину зазначеної відпустки до пологів, невикористані дні не можуть бути перенесені та використані нею після.