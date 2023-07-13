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АНАЛІТИКА

Рада надала додаткові соцгарантії військовим, які отримали інвалідність на війні

17:28 13.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада України надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям, які отримали інвалідність на війні.

Ухвалення відповідного законопроекту №9110 в цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ передбачає надання права на охорону здоров'я та медичну допомогу військовослужбовцям, які проходили службу або навчання у військових навчальних закладах, частинах, центрах і зазнали там поранень, контузій, травм або захворювань, унаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по таких закладах.

Таким військовослужбовцям надається також статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. Закон також визначає за сім'ями загиблих захисників і захисниць України відповідний статус.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі уточнила, що до пакета додаткових соціальних гарантій входить безстрокове визнання групи інвалідності, а також надання безоплатної психологічної допомоги та проходження реабілітації, зокрема - за кордоном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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