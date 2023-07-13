Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада надала додаткові соцгарантії військовим, які отримали інвалідність на війні
17:28 13.07.2023 |
Верховна Рада України надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям, які отримали інвалідність на війні.
Ухвалення відповідного законопроекту №9110 в цілому підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Документ передбачає надання права на охорону здоров'я та медичну допомогу військовослужбовцям, які проходили службу або навчання у військових навчальних закладах, частинах, центрах і зазнали там поранень, контузій, травм або захворювань, унаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по таких закладах.
Таким військовослужбовцям надається також статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. Закон також визначає за сім'ями загиблих захисників і захисниць України відповідний статус.
Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі уточнила, що до пакета додаткових соціальних гарантій входить безстрокове визнання групи інвалідності, а також надання безоплатної психологічної допомоги та проходження реабілітації, зокрема - за кордоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про оптимізацію структури ОГТСУ - депутат Железняк
|Рада дозволила жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів
|Рада спростила процедуру банкрутства для бізнесу на час воєнного стану
|Рада надала додаткові соцгарантії військовим, які отримали інвалідність на війні
|Рада спростила проведення оцінки впливу діяльності бізнесу на довкілля
|ЄС за підсумками 2-го тендера зі спільної закупівлі газу відібрав пропозиції майже на 12 млрд куб. м
Бізнес
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів