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Рада спростила проведення оцінки впливу діяльності бізнесу на довкілля
17:22 13.07.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля".
Прийняття відповідного законопроєкту №8410 у другому читанні та в цілому підтримали 256 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Документ передбачає переведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) у цифровий формат, а також скорочення її строків із близько 216 днів до 67 днів.
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом також пропонується:
* скоротити строк громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність з 20 до 12 робочих днів;
* оприлюднювати повідомлення про плановану діяльність та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, адресної розсилки, а також шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій та на офіційних веб-сайтах і дошках оголошень органів місцевого самоврядування територіальних громад, які можуть зазнати впливу планованої діяльності;
* визначити підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності, а також підстави для відмови у видачі такого висновку тощо.
Крім того, на час воєнного стану звільняється від проведення оцінки впливу на довкілля планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом міністрів.
Голова Міндовкілля Руслан Стрілець раніше запевняв, що скорочення тривалості процедури не порушує Директиви ЄС з ОВД та Орхуську конвенцію та ніяким чином не вплине на якість її проведення.
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